В Прикамье водитель автобуса насмерть сбил 8-летнюю девочку на «зебре»

Пешеходов призывают переходить дорогу только в установленных местах и обеспечивать свою видимости для автомобилистов световозвращателями. Родителям рекомендуют контролировать движение детей, держать их за руку, выбирать безопасные места для перехода проезжей участи и демонстрировать правильное поведение в транспортной среде.