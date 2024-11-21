В Прикамье водитель автобуса насмерть сбил 8-летнюю девочку на «зебре»

Вечером в среду, 20 ноября, на трассе в Пермском крае водитель автобуса насмерть сбил 8-летнюю девочку на переходе. Смертельная авария произошла около 18:20 на 4 километре автодороги Пермь-Березники-Полазна-Сельское. Подробности дорожного происшествия рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.
По предварительной информации, 63-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, допустил наезд на несовершеннолетнюю. Девочка в это время переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП школьница от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Сейчас по факту аварии сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Автоинспекторы рекомендуют водителям быть предельно внимательными и осторожными при движении в условия плохой видимости, выбирать оптимальную скорость.
Пешеходов призывают переходить дорогу только в установленных местах и обеспечивать свою видимости для автомобилистов световозвращателями. Родителям рекомендуют контролировать движение детей, держать их за руку, выбирать безопасные места для перехода проезжей участи и демонстрировать правильное поведение в транспортной среде.