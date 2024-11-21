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Автобус насмерть сбил 8-летнюю девочку в Пермском крае

Ребёнок скончался на месте.

Источник: РИА "Новости"

Автобус насмерть сбил 8-летнюю девочку в Пермском крае, сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло 20 ноября около 18:20 на четвёртом километре трассы Пермь — Березники — Полазна — Сельское.

«По предварительным данным, водитель 1961 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, допустил наезд на девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 8-летний ребёнок от полученных травм скончался на месте», — рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.

Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми иномарка сбила 8-летнюю девочку. Это произошло около 14:42 на улице Локомотивной. Несовершеннолетняя переходила дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. У ребёнка диагностировали ушибы.