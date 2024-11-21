Автобус насмерть сбил 8-летнюю девочку в Пермском крае

Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми иномарка сбила 8-летнюю девочку. Это произошло около 14:42 на улице Локомотивной. Несовершеннолетняя переходила дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. У ребёнка диагностировали ушибы.