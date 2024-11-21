В Беларусь экстрадирован еще один участник полка Калиновского

Константин Бычек, начальник Следственного управления КГБ Беларуси: «В рамках международного сотрудничества по запросу Комитета государственной безопасности в Беларусь доставлен Василий Веремейчик, разыскиваемый по уголовному делу по факту деятельности так называемого полка Калиновского, признанного в Беларуси террористической организацией. Это очередное напоминание тем, кто посягнул на независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь, о принципе неотвратимости наказания».