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В Беларусь экстрадирован еще один участник полка Калиновского

Как сообщили в КГБ Беларуси, в нашу страну доставлен еще один участник террористической организации «Полк Калиновского» — Василий Веремейчик, 1990 г.р.

Источник: ОНТ

Веремейчик — уроженец Солигорска. В 2022 году принимал участие в военных действиях на территории Украины в составе «Полка Калиновского». Его позывной — Пацук.

Константин Бычек, начальник Следственного управления КГБ Беларуси: «В рамках международного сотрудничества по запросу Комитета государственной безопасности в Беларусь доставлен Василий Веремейчик, разыскиваемый по уголовному делу по факту деятельности так называемого полка Калиновского, признанного в Беларуси террористической организацией. Это очередное напоминание тем, кто посягнул на независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь, о принципе неотвратимости наказания».