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ВС Сирии пресекли попытку боевиков проникнуть на позиции в Алеппо

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. ВС Сирии пресекли в Идлибской зоне попытку диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть на позиции военных в провинции Алеппо, террористы отброшены, потерь среди военных нет, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Источник: Reuters

«Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации сирийскими правительственными войсками выявлена и своевременно пресечена попытка диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований проникнуть на позиции вооруженных сил САР в районе Урум-Эм-Сугра провинции Алеппо. Террористы были отброшены на исходные позиции. Среди сирийских военнослужащих потерь нет», — сказал Игнасюк на брифинге.