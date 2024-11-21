Беспилотник ВСУ попытался атаковать подстанцию в Мелитополе

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины пытался атаковать подстанцию, расположенную в Мелитополе Запорожской области.
О попытке атаки со стороны ВСУ сообщила пресс-служба администрации города. Власти уточнили, что было зафиксировано замыкание электричества.
«Около 22:00 ВСУ совершена попытка атаки по подстанции, был слышен звук взрыва. Произошло кратковременное замыкание электричества. Просим сохранять спокойствие, работают оперативные службы», — говорится в сообщении администрации в Telegram.
Дрон Вооружённых сил Украины был сбит.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду российские силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 44 украинских дронов в регионах РФ. В частности, беспилотные летательные аппараты были сбиты над Курской, Новгородской и Орловской областями.