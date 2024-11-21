ТАСС: после хищения у концерна «Калашников» при выполнении ГОЗ завели дело

«Неустановленные лица из числа представителей одного из подрядчиков концерна в период с 11 октября 2023 года по 13 ноября 2024 года осуществили приобретение в КНР деталей конструктивно повторяющих по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда, заключенными с АО “Концерн “Калашников”, осуществили для концерна поставку части закупленных деталей в нарушение условий договоров подряда, заведомо зная при этом о несоответствии качества данных деталей техническим требованиям. Похищенными у “Калашникова” денежными средствами неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, — рассказал собеседник агентства. — Следственное управление СК РФ по Ивановской области по результатам проверки возбудило по данному факту уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)”.