Во Франции запросили пять лет тюрьмы для актёра из «Астерикса» после ДТП

Во Франции прокуратура запросила пять лет тюрьмы в отношении актёра Пьера Пальмада, который стал виновником дорожно-транспортного происшествия, информирует телеканал BFMTV.
ДТП произошло в феврале 2023 года. Травмы получили три человека. Одна из пострадавших, будучи беременной, потеряла ребёнка.
«В отношении Пьера Пальмада обвинение потребовало пять лет тюремного заключения с испытательным сроком в три года за серьёзное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в департаменте Сена и Марна в феврале 2023 года, в результате которого три человека получили ранения», — говорится в публикации.
Напомним, Пальмад сыграл роль музыканта Консерваторикса в кинокартине «Астерикс и Обеликс против Цезаря».
Французские правоохранители утверждают, что в момент ДТП актёр находился под действием наркотических веществ. Данный факт суд назвал отягчающим обстоятельством. Ещё одним отягчающим обстоятельством стало «нарушение соблюдения безопасности на дороге».
Экспертиза выявила следы употребления кокаина. Актёр был задержан, а позже помещён под судебный надзор. Пальмад просил прощения у пострадавших, а также заявил, что перестал употреблять спиртное и наркотики.
Ранее сообщалось, что американский актёр Гэри Бьюзи, сыгравший роли в таких фильмах, как «На гребне волны» и «В осаде», спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в Малибу и скрылся.