С ножом вместо ключа: житель Приморья угнал машину гостя и попал в ДТП

Напомним, в Уссурийске полицейские задержали 20-летнего жителя Хабаровска, который угнал два автомобиля за одну ночь. Молодой человек приехал в город для обучения, но в один из вечеров обнаружил незапертый минивэн Toyota Lite Ace на улице Плеханова и решил на ней прокатиться. Подозреваемый смог завести автомобиль без ключа, а затем бросил транспортное средство на газоне в районе улицы Краснознаменной. Не остановившись на одном угоне, молодой человек затем проник в другой автомобиль — Toyota Hiace.