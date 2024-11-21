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С ножом вместо ключа: житель Приморья угнал машину гостя и попал в ДТП

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники полиции Уссурийска задержали 36-летнего жителя села Корсаковка, подозреваемого в угоне автомобиля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что в отдел полиции обратился 48-летний мужчина, который сообщил об исчезновении своей Mazda Demio, оставленной во дворе частного дома. Как выяснилось, накануне потерпевший находился в гостях у односельчанина, где они совместно употребляли алкоголь. После застолья мужчина заснул, а когда проснулся, обнаружил пропажу автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель, который признался в содеянном. По его словам, он решил покататься на автомобиле гостя, пока тот спал. Для этого он использовал пассатижи, чтобы открыть ворота, проник на территорию двора и завел автомобиль с помощью ножа. Однако в процессе поездки злоумышленник попал в ДТП и оставил поврежденное транспортное средство у здания почты.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, предусматривающее наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Кроме того, подозреваемому предстоит возместить материальный ущерб, нанесенный владельцу автомобиля в результате ДТП. Расследование продолжается.

Напомним, в Уссурийске полицейские задержали 20-летнего жителя Хабаровска, который угнал два автомобиля за одну ночь. Молодой человек приехал в город для обучения, но в один из вечеров обнаружил незапертый минивэн Toyota Lite Ace на улице Плеханова и решил на ней прокатиться. Подозреваемый смог завести автомобиль без ключа, а затем бросил транспортное средство на газоне в районе улицы Краснознаменной. Не остановившись на одном угоне, молодой человек затем проник в другой автомобиль — Toyota Hiace.