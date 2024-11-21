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Мошенники против доверчивости: как жители теряют миллионы

Мошенники за неделю обманули на 4,3 миллиона рублей жителей Комсомольска.

Источник: Комсомольская правда

На прошлой неделе в Комсомольске 13 жителей обратились в полицию с заявлениями о киберпреступлениях. Мошенники использовали разные схемы обмана, представляясь сотрудниками банков, операторов связи и «Госуслуг». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Четыре человека перевели сбережения на так называемые «безопасные» счета, поверив звонкам от лжесотрудников банков, налоговой и энергосбыта. Еще четверо местных жителей лишились денег, пытаясь приобрести товары на онлайн-платформах: мошенники требовали предоплату и исчезали.

«Одна из жительниц потеряла 140 тысяч рублей после звонка псевдооператора мобильной связи, который получил доступ к ее данным через сторонние приложения», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.

Всего открыто 13 уголовных дел по статьям о краже и мошенничестве. Некоторые жители сумели вовремя распознать обман, сохранив больше миллиона рублей.