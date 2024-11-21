Мошенники против доверчивости: как жители теряют миллионы

На прошлой неделе в Комсомольске 13 жителей обратились в полицию с заявлениями о киберпреступлениях. Мошенники использовали разные схемы обмана, представляясь сотрудниками банков, операторов связи и «Госуслуг». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Четыре человека перевели сбережения на так называемые «безопасные» счета, поверив звонкам от лжесотрудников банков, налоговой и энергосбыта. Еще четверо местных жителей лишились денег, пытаясь приобрести товары на онлайн-платформах: мошенники требовали предоплату и исчезали.
«Одна из жительниц потеряла 140 тысяч рублей после звонка псевдооператора мобильной связи, который получил доступ к ее данным через сторонние приложения», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.
Всего открыто 13 уголовных дел по статьям о краже и мошенничестве. Некоторые жители сумели вовремя распознать обман, сохранив больше миллиона рублей.