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Прокуратура заинтересовалась рухнувшим потолком в уссурийском колледже

Вчера днём в социальных сетях была распространена информация о том, что в одном из учебных кабинетов Уссурийского агропромышленного колледжа во время лекции обрушилась часть потолка в учебном кабинете, сообщает ИА DEITA.RU. Информация подавалась от лица матери одной из студенток.

Источник: ДЕЙТА

Проверку по факту происшествия провела прокуратура, выяснив, что информация не совсем соответствует действительности. В момент обрушения потолочной плитки и штукатурки занятия в аудитории не проводились, так как второй этаж четырёхэтажного здания колледжа на улице Советской, где находится проблемный кабинет, сейчас закрыт на ремонт и в образовательном процессе не задействован. Однако студенты на этаже находились, так как ребят задействовали в ремонте в качестве подсобных рабочих.

При обрушении никто не пострадал. Тем не менее директору колледжа внесено представление. Студенты были привлечены к ремонтным работам по инициативе сотрудников образовательного учреждения.

Обеспечение безопасности мест проведения ремонта поставлено на контроль в прокуратуре.

Прокуратура