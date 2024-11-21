Прокуратура заинтересовалась рухнувшим потолком в уссурийском колледже

Проверку по факту происшествия провела прокуратура, выяснив, что информация не совсем соответствует действительности. В момент обрушения потолочной плитки и штукатурки занятия в аудитории не проводились, так как второй этаж четырёхэтажного здания колледжа на улице Советской, где находится проблемный кабинет, сейчас закрыт на ремонт и в образовательном процессе не задействован. Однако студенты на этаже находились, так как ребят задействовали в ремонте в качестве подсобных рабочих.