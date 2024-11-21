В Приморье задержали двоих подозреваемых в избиении и похищении человека

В Большом Камне задержаны подозреваемые в похищении человека. Об этом сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края». Межрайонная прокуратура города подтвердила законность возбуждения уголовного дела по факту похищения.
По информации надзорного ведомства, вечером 20 ноября, в районе дома № 10 на улице Парковой, двое мужчин в возрасте 35 и 39 лет во время конфликта с местным жителем нанесли ему множественные удары по голове и телу. После этого они силой поместили его в багажник автомобиля Nissan Tiida и уехали с места происшествия. Во время движения потерпевший смог выбраться из багажника и сбежать от своих нападавших.
Большекаменская межрайонная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Оба подозреваемых были задержаны, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения для них.