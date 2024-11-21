Женщину задержали за кражу 1 млн руб. с банковского счета столичного пенсионера

По версии следствия, пенсионер обратился к женщине за юридической консультацией. Злоумышленница, оказывая помощь потерпевшему, воспользовалась отсутствием внимания с его стороны и подключила в своем телефоне банковское приложение заявителя, при помощи которого распоряжалась его деньгами. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.