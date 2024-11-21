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Женщину задержали за кражу 1 млн руб. с банковского счета столичного пенсионера

Сотрудники полиции задержали 33-летнюю женщину, подозреваемую в краже денежных средств с банковского счета пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Южному административному округу Москвы.

Источник: Sherise Van Dyk/CC0

«В полицию с заявлением о краже с банковского счета обратился 84-летний пенсионер. Он сообщил, что неизвестный, воспользовавшись его банковским приложением, обналичивал сбережения, а также оплачивал покупки в магазинах. Ущерб составил около 1 млн руб. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские на Варшавском шоссе задержали подозреваемую», — говорится в сообщении.

По версии следствия, пенсионер обратился к женщине за юридической консультацией. Злоумышленница, оказывая помощь потерпевшему, воспользовалась отсутствием внимания с его стороны и подключила в своем телефоне банковское приложение заявителя, при помощи которого распоряжалась его деньгами. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.