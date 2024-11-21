«Ты себе могилу копать будешь!»: в Иркутске жестоко избили девушку и сняли на видео

— Ты себе могилу копать будешь! — выкрикнула девушка лежащей на земле блондинке. До этого сбила с ног и кинула на землю. После села на нее и начала со всей силы бить кулаками по голове, телу. Пострадавшая пыталась защититься, закрыться руками, но все было безуспешно.