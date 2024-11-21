«Ты себе могилу копать будешь!»: в Иркутске жестоко избили девушку и сняли на видео

— Ты себе могилу копать будешь! — выкрикнула девушка лежащей на земле блондинке. До этого сбила с ног и кинула на землю. После села на нее и начала со всей силы бить кулаками по голове, телу. Пострадавшая пыталась защититься, закрыться руками, но все было безуспешно.
На заднем фоне раздается громкий смех, подбадривающие возгласы. Слышны колкие комментарии. Есть несколько свидетелей, однако никто из них не попытался остановить конфликт.
— Вы что творите?! — наконец раздался крик на заднем плане, после чего драка прекратилась.
Сейчас в сети бурно обсуждают ролик. Появились некоторые догадки. Обидчица, по всей вероятности, таким образом пыталась выбить правду. Один из комментаторов написал, что девочка оскорбила родителей нападавшей, однако пока это лишь предположение.
Как стало известно КП-Иркутск, ситуацией заинтересовались в полиции.
— Сейчас проверяется информация о конфликте, якобы произошедшем между девушками на территории Свердловского округе. Вечером 20 ноября в ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили видеозапись инцидента, снятую очевидцами, — рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
Также произошедшее прокомментировали в прокуратуре региона:
— Контролируем установление всех обстоятельств инцидента между подростками в установленном в ходе мониторинга сообщением. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.