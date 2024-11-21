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В Балаганске в школу вернётся подросток- «молоточник»

Подросток, который напал на одноклассников с молотками, возвращается в свою школу. Об этом сообщил телеграм-канал Babr Mash.

Источник: Соцсети

Напомним, 13-летний ученик школы № 1 Балаганска 23 сентября пришёл в школу с молотками. В раздевалке перед уроком физкультуры он набросился на одноклассников и стал бить их молотком. Одному попало по голове, двум другим — по рукам. Подростка скрутил прибежавший учитель физкультуры.

Позднее выяснилось, что у школьника был аккаунт, в котором он планировал массовое убийство. Позднее появилась информация, что парень участвовал в какой-то игре в соцсетях и получил задание убить одноклассников.

Мальчика поместили в психиатрическую больницу, где он провёл месяц. После этого его должны были направить в специальное образовательное учреждение, но ему на момент преступления не было 14 лет. Так что суд решил вернуть его в прежнюю школу.

Родители детей, которые учатся в той же школе, написали письмо Екатерине Мизулиной. Они требуют отправить подростка на домашнее обучение.

Кстати, у него полная благополучная семья. А сам мальчик, по словам одноклассников, ни с кем не конфликтовал, его в школе не обижали.