В Балаганске в школу вернётся подросток- «молоточник»

Напомним, 13-летний ученик школы № 1 Балаганска 23 сентября пришёл в школу с молотками. В раздевалке перед уроком физкультуры он набросился на одноклассников и стал бить их молотком. Одному попало по голове, двум другим — по рукам. Подростка скрутил прибежавший учитель физкультуры.
Позднее выяснилось, что у школьника был аккаунт, в котором он планировал массовое убийство. Позднее появилась информация, что парень участвовал в какой-то игре в соцсетях и получил задание убить одноклассников.
Мальчика поместили в психиатрическую больницу, где он провёл месяц. После этого его должны были направить в специальное образовательное учреждение, но ему на момент преступления не было 14 лет. Так что суд решил вернуть его в прежнюю школу.
Родители детей, которые учатся в той же школе, написали письмо Екатерине Мизулиной. Они требуют отправить подростка на домашнее обучение.
Кстати, у него полная благополучная семья. А сам мальчик, по словам одноклассников, ни с кем не конфликтовал, его в школе не обижали.