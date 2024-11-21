В Красноярском крае выросло число отравившихся обедом школьников

О массовом заболевании стало известно 20 ноября, когда школьники, а также взрослые начали обращаться к медикам с жалобами на тошноту, рвоту, диарею. Отравившимся детям от 8 до 13 лет. Также пострадали трое взрослых из числа педагогов и технического персонала.