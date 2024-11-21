В Красноярском крае выросло число отравившихся обедом школьников

По данным ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия, на утро четверга, 21 ноября, в инфекционной больнице города Канска находится уже 30 школьников и трое взрослых. Все они накануне ели обед в столовой школы № 15.
О массовом заболевании стало известно 20 ноября, когда школьники, а также взрослые начали обращаться к медикам с жалобами на тошноту, рвоту, диарею. Отравившимся детям от 8 до 13 лет. Также пострадали трое взрослых из числа педагогов и технического персонала.
СК возбудил уголовное дело, Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование и выясняет причины массового заболевания.
Ранее в этот же день аналогичная ситуация произошла в красноярской школе № 76.