Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об аварии с перевернувшимся автобусом с 16 пассажирами в Башкирии

Главе СКР доложат о расследовании ДТП с перевернувшимся автобусом в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с перевернувшимся автобусом в Благовещенском районе Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Авария произошла около восьми часов утра на 34-м километре трассы Уфа-Янаул. По данным дорожной полиции, 34-летний водитель «Паз Вектор» ехал в сторону Благовещенска и не справился с управлением во время обгона. После выезда на встречную полсоу автобус занесло — и он опрокинулся в кювет.

Всего в машине находилось 16 пассажиров, двое из них — женщины — получили травмы. Обеих доставили в больницу. Врачи осмотрели остальных людей. По предварительным данным, серьезных травм у них не диагностировали.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Глава СКР поручил руководителю республиканского отделения Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.