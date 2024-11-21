В Красноярске за хищение 48 миллионов рублей задержали жителя Иркутской области

Неоднократно судимый аферист из Усольского района Приангарья договорился о встрече с потенциальным покупателем, пожелавшим приобрести драгоценный металл на крупную сумму. Встреча состоялась на речном берегу. Рецидивист избил клиента, отобрал у него 48 миллионов рублей наличными и скрылся.
Как выяснили стражи порядка, похититель вместе с женой уехал в другой регион и купил себе новую машину. Сотрудники уголовного розыска Иркутской области и Красноярского края нашли подозреваемого.
Мужчину задержали в Красноярске. В салоне новой иномарки оперативники обнаружили деньги, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело. Расследование предстоит вести сотрудникам СК.