В Красноярске за хищение 48 миллионов рублей задержали жителя Иркутской области

Неоднократно судимый аферист из Усольского района Приангарья договорился о встрече с потенциальным покупателем, пожелавшим приобрести драгоценный металл на крупную сумму. Встреча состоялась на речном берегу. Рецидивист избил клиента, отобрал у него 48 миллионов рублей наличными и скрылся.