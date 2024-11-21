В Красноярском крае чиновница воровала казенный бензин и отделалась «условкой»

Тем не менее суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также на протяжении двух лет обвиняемая не сможет работать в органах местного самоуправления. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании ущерба.