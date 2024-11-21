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В Красноярском крае чиновница воровала казенный бензин и отделалась «условкой»

В Красноярском крае экс-руководитель управления образования полтора года воровала топливо для служебного авто и получила условный срок.

Источник: AP 2024

В Красноярском крае экс-руководитель управления образования Сухобузимского района получила 2 года условно за махинации с бензином для служебного автомобиля. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

В октябре 2020 года и. о. руководителя управления указала своей подчиненной передать ей талоны на бензин марки АИ-92. По словам начальницы, топливо предназначалось для «нужд учреждения», но на деле оно оставалось в распоряжении женщины.

Проводить такую аферу ей удавалось полтора года, но однажды ревизия выявила, что автомобиль «ГАЗ 2217 Соболь», на который за это время ушло 2 тыс. литров бензина на 90 тыс. рублей, простаивает.

Женщина вину не признала и пояснила, что талоны не брала, а бензин в личных целях не использовала.

Тем не менее суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также на протяжении двух лет обвиняемая не сможет работать в органах местного самоуправления. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании ущерба.