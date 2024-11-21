42 человека эвакуировались из горящей пятиэтажки в Иркутске

Накануне, 20 ноября, на улице Авиастроителей в Иркутске произошло возгорание в жилом доме. До прибытия первого пожарного подразделения самостоятельно из пятиэтажки эвакуировалось 42 человека, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, огнеборцы спасли еще 18 граждан. В одной из квартир обнаружен пострадавший 48-летний мужчина. С ожогами он был госпитализирован в городскую больницу.
Огонь на 6 кв. метрах ликвидировали 36 сотрудников личного состава и 11 единиц техники ведомства.
Предварительной причиной пожара является поджог диванов на лестничной клетке 3 и 4 этажей. Виновное лицо устанавливается.