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42 человека эвакуировались из горящей пятиэтажки в Иркутске

Пожар произошел на улице Авиастроителей.

Источник: МЧС РФ

Накануне, 20 ноября, на улице Авиастроителей в Иркутске произошло возгорание в жилом доме. До прибытия первого пожарного подразделения самостоятельно из пятиэтажки эвакуировалось 42 человека, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, огнеборцы спасли еще 18 граждан. В одной из квартир обнаружен пострадавший 48-летний мужчина. С ожогами он был госпитализирован в городскую больницу.

Огонь на 6 кв. метрах ликвидировали 36 сотрудников личного состава и 11 единиц техники ведомства.

Предварительной причиной пожара является поджог диванов на лестничной клетке 3 и 4 этажей. Виновное лицо устанавливается.

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