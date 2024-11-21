Купил автомобиль и поехал с женой в теплые края: мужчина украл 48 млн рублей и решил, что мир у его ног, но просчитался

Житель Иркутской области похитил 48 миллионов рублей и скрылся в другом городе. Детали преступления раскрыла официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк.
Он нашел 46-летнего мужчину, который был заинтересован в покупке золота, пригласил его … на берег реки на границе Усольского и Черемховского районов. Там они должны были обсудить «важные детали сделки», только вот встреча закончилась плачевно. Деньги украдены, жертва избита.
— Я его оттолкнул, сдернул сумку с деньгами. Ударил несколько раз, — рассказал мужчина правоохранителям.
Ну, а после 40-летний сибиряк скрылся с женой и приятелем в другом городе. Успели добраться до Красноярска и купить машину.
— Вместе с супругой он пытался уехать в Москву, откуда в дальнейшем хотел перебраться в южные регионы России, — рассказали в ГУ МВД Иркутской области.
Пострадавший, кстати, обратился за помощью. Полицейские двух регионов нашли подозреваемого и задержали.
— Самый интересный вопрос — деньги где?
— В сумке…
Оставшаяся сумма лежала в машине, не хватало более 3,6 миллиона рублей. На эти деньги и купили машину.
— Следователи МО МВД России «Черемховский» завели уголовное дело по статье за разбой. Сейчас его передали в следственные органы для дальнейшего расследования, — сообщила Ирина Волк.
Известно, что ранее мужчина уже был неоднократно судим. Свою вину он признал.