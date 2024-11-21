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Купил автомобиль и поехал с женой в теплые края: мужчина украл 48 млн рублей и решил, что мир у его ног, но просчитался

Житель Иркутской области избил мужчину и украл 48 миллионов.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Иркутской области похитил 48 миллионов рублей и скрылся в другом городе. Детали преступления раскрыла официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк.

Он нашел 46-летнего мужчину, который был заинтересован в покупке золота, пригласил его … на берег реки на границе Усольского и Черемховского районов. Там они должны были обсудить «важные детали сделки», только вот встреча закончилась плачевно. Деньги украдены, жертва избита.

— Я его оттолкнул, сдернул сумку с деньгами. Ударил несколько раз, — рассказал мужчина правоохранителям.

Ну, а после 40-летний сибиряк скрылся с женой и приятелем в другом городе. Успели добраться до Красноярска и купить машину.

— Вместе с супругой он пытался уехать в Москву, откуда в дальнейшем хотел перебраться в южные регионы России, — рассказали в ГУ МВД Иркутской области.

Пострадавший, кстати, обратился за помощью. Полицейские двух регионов нашли подозреваемого и задержали.

— Самый интересный вопрос — деньги где?

— В сумке…

Оставшаяся сумма лежала в машине, не хватало более 3,6 миллиона рублей. На эти деньги и купили машину.

— Следователи МО МВД России «Черемховский» завели уголовное дело по статье за разбой. Сейчас его передали в следственные органы для дальнейшего расследования, — сообщила Ирина Волк.

Известно, что ранее мужчина уже был неоднократно судим. Свою вину он признал.