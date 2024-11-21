Купил автомобиль и поехал с женой в теплые края: мужчина украл 48 млн рублей и решил, что мир у его ног, но просчитался

Он нашел 46-летнего мужчину, который был заинтересован в покупке золота, пригласил его … на берег реки на границе Усольского и Черемховского районов. Там они должны были обсудить «важные детали сделки», только вот встреча закончилась плачевно. Деньги украдены, жертва избита.