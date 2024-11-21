В Екатеринбурге водитель Hyundai умер за рулем

По предварительным данным пресс-службы управления ГАИ по Свердловской области, 57-летний водитель Hyundai, двигаясь по Академика Шварца со стороны 8 Марта, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части вправо и столкновение со стоящими на парковке машинами «Тойота» и «Ниссан».