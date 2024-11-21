В Екатеринбурге водитель Hyundai умер за рулем

По предварительным данным пресс-службы управления ГАИ по Свердловской области, 57-летний водитель Hyundai, двигаясь по Академика Шварца со стороны 8 Марта, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части вправо и столкновение со стоящими на парковке машинами «Тойота» и «Ниссан».
Прибывшие на место ДТП медработники зафиксировали смерть водителя Hyundai. По предварительным данным, смерть была ненасильственная: водитель умер до столкновения из-за ухудшения состояния здоровья.
Как сообщалось ранее, вечером 5 ноября около СНТ «Поле чудес» в Чкаловском районе Екатеринбурга водитель умер за рулем, его автомобиль «Иж» съехал с дороги и врезался в дерево.