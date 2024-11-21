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В Екатеринбурге водитель Hyundai умер за рулем

В Екатеринбурге автомобиль Hyundai врезался в припаркованные Toyota и Nissan.

По предварительным данным пресс-службы управления ГАИ по Свердловской области, 57-летний водитель Hyundai, двигаясь по Академика Шварца со стороны 8 Марта, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части вправо и столкновение со стоящими на парковке машинами «Тойота» и «Ниссан».

Прибывшие на место ДТП медработники зафиксировали смерть водителя Hyundai. По предварительным данным, смерть была ненасильственная: водитель умер до столкновения из-за ухудшения состояния здоровья.

Как сообщалось ранее, вечером 5 ноября около СНТ «Поле чудес» в Чкаловском районе Екатеринбурга водитель умер за рулем, его автомобиль «Иж» съехал с дороги и врезался в дерево.