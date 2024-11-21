В Щелково поезд столкнулся с асфальтоукладчиком

«Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах ДТП на железнодорожном переезде в Щёлково… В результате происшествия первый вагон электрички сошёл с рельс, пострадал водитель асфальтоукладчика, он госпитализирован», — говорится в сообщении.