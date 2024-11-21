В Щелково поезд столкнулся с асфальтоукладчиком

Как сообщает ведомство, предварительно, машинист, управляя поездом, двигаясь по маршруту Монино-Москва, на железнодорожном переезде совершил столкновение с асфальтоукладчиком, который производил работы по укладке асфальта на переезде.
«Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах ДТП на железнодорожном переезде в Щёлково… В результате происшествия первый вагон электрички сошёл с рельс, пострадал водитель асфальтоукладчика, он госпитализирован», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.