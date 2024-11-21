Глава СКР потребовал доклад о нападении на дружинников в Челябинске

Всё произошло вечером 8 ноября. Об инциденте накануне рассказали представители «Русской общины» в своём сообществе. По их словам, к стоявшему на улице дружиннику с угрозами подошла группа людей, которым якобы не понравился его внешний вид. На помощь парню прибыли другие участники общины, а в поддержку второй стороне подоспели 30 человек из так называемых «теплотеховских» — в балаклавах и с оружием.