Глава СКР потребовал доклад о нападении на дружинников в Челябинске

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о массовой потасовке со стрельбой возле Теплотехнического института. Один из участников разборок получил травмы, говорится в сообщении ведомства.
Всё произошло вечером 8 ноября. Об инциденте накануне рассказали представители «Русской общины» в своём сообществе. По их словам, к стоявшему на улице дружиннику с угрозами подошла группа людей, которым якобы не понравился его внешний вид. На помощь парню прибыли другие участники общины, а в поддержку второй стороне подоспели 30 человек из так называемых «теплотеховских» — в балаклавах и с оружием.
Сообщается, что одного из участников разборок ранили из травматического пистолета, ему оказывают медицинскую помощь.
«Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), региональное следственное управление инициирует перед прокурором вопрос о передаче материалов в производство следователей СК России», — сообщили в информационном центре ведомства.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по региону Алексею Колбасину представить доклад об инциденте и решении, принятом надзорным ведомством.