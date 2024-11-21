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В Новосибирске стало меньше пожаров, но выросло их число в жилье

За 10 месяцев 2024 года произошло 1 820 возгораний.

Источник: МЧС РФ

Специалисты управления мэрии Новосибирска по делам ГО, ЧС и обеспечению пожарной безопасности зафиксировали снижение общего числа пожаров, однако в жилье, наоборот, выросло.

Данными поделились в пресс-службе администрации.

За 10 месяцев 2024 года произошло 1 820 возгораний, погиб 31 человек, травмировались 90 человек. В 2023-м случилось 324 пожара, которые унесли жизни 45 человек и нанесли травмы 82 новосибирцам.

Говоря о пожарах в жилых домах и надворных постройках, ситуация следующая: в 2024-м зафиксировано 608 случаев, а в прошлом году — 549.

Основными причинами возгораний называют неосторожное обращение с огнём (включая курение), нарушения при эксплуатации электрооборудования, печей.

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