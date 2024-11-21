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Бастрыкину доложат о расследовании аварии с автобусом в Башкирии

Пострадали несколько человек.

Источник: Прокуратура Башкирии

Главе Следкома России Александру Бастрыкину доложат о расследовании аварии с участием пассажирского автобуса, произошедшей утром 20 ноября на автодороге Уфа-Янаул.

Установлено, что водитель автобуса марки «Паз Вектор», ехавший из Уфы в Благовещенск, выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением. В результате он съехал в кювет и опрокинулся на бок. В салоне в этот момент находились 16 пассажиров. Несколько пассажиров пострадали, их увезли в больницу.

В следкоме РБ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при организации пассажирских перевозок, возбудили уголовное дело.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по РБ Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — прокомментировали в Следкоме.