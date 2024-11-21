В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда с 05:45 мск для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, сообщили в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 05:45 МСК, 21 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда», — говорится в сообщении.
В Росавиации отметили, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.