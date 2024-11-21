Во Владивостоке микроавтобус упал с 12-метрового обрыва

Ранее «РБК Приморье» писал, что регион за девять месяцев стал одним из 14 российских субъектов, где увеличились основные показатели аварийности. Зафиксировано на 8,4% больше ДТП (1847), на 7,9% выросло количество погибших в авариях (178) и на 11,4% — пострадавших (2438).