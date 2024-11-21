Во Владивостоке микроавтобус упал с 12-метрового обрыва

Во Владивостоке днем 21 ноября автомобиль Toyota Hiace рухнул с косогора на Орлиной сопке в центре города, погиб один человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
«Преодолев порядка 12 м, автомобиль упал, повредив припаркованные автомобили», — говорится в сообщении.
Погиб пассажир автомобиля. Водителя доставили в больницу.
Прокуратура поставила происшествие на контроль, проводится доследственная проверка.
Днем ранее, 20 ноября, во Владивостоке из-за гололеда столкнулись не менее 17 автомобилей. Синоптики объяснили произошедшее влажной и холодной погодой. Пострадал один человек.
Ранее «РБК Приморье» писал, что регион за девять месяцев стал одним из 14 российских субъектов, где увеличились основные показатели аварийности. Зафиксировано на 8,4% больше ДТП (1847), на 7,9% выросло количество погибших в авариях (178) и на 11,4% — пострадавших (2438).
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