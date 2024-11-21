Авария с участием пяти авто произошла на улице Байкальской в Иркутске

Ранее КП-Иркутск сообщала, что подросток, который в сентябре 2024 напал с молотком на трех одноклассников в Балаганске, вновь может вернуться к обучению. Екатерина Мизулина в социальных сетях сообщила, что суд отказался отправить его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.