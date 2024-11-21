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Авария с участием пяти авто произошла на улице Байкальской в Иркутске

Одному человеку понадобилась медпомощь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Байкальской в Иркутске. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, по предварительной информации столкнулись пять автомобилей.

— Экипаж выехал на место, продолжает выяснять обстоятельства случившегося. Одному водителю понадобилась медицинская помощь, — уточнили в Госавтоинспекции.

Из-за аварии образовались многокилометровые очереди на дороге, однако сейчас ситуация стабилизировалась. Судя по картам, проехать можно без проблем.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что подросток, который в сентябре 2024 напал с молотком на трех одноклассников в Балаганске, вновь может вернуться к обучению. Екатерина Мизулина в социальных сетях сообщила, что суд отказался отправить его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.