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Тела двух мужчин в запертых квартирах нашли новосибирские спасатели

Умершим было 84 и 64 года.

Источник: Om1 Новосибирск

Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) за сутки обнаружили тела двух мужчин в их квартирах. Об этом сообщает сводка, которую опубликовали в официальной группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Первый вызов поступил в 13:54. Спасатели выехали в Кировский район на улицу Палласа, где 84-летний пенсионер перестал выходить на связь и не открывал дверь. Экипаж вскрыл квартиру и обнаружил тело мужчины. Оно было передано родственникам.

Позже спасатели направились в Ленинский район на улицу Невельского, где не удавалось связаться с 64-летним мужчиной. Квартиру открыли и нашли его без признаков жизни. Тело погибшего передано правоохранительным органам.