Тела двух мужчин в запертых квартирах нашли новосибирские спасатели

Первый вызов поступил в 13:54. Спасатели выехали в Кировский район на улицу Палласа, где 84-летний пенсионер перестал выходить на связь и не открывал дверь. Экипаж вскрыл квартиру и обнаружил тело мужчины. Оно было передано родственникам.