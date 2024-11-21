Тела двух мужчин в запертых квартирах нашли новосибирские спасатели

Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) за сутки обнаружили тела двух мужчин в их квартирах. Об этом сообщает сводка, которую опубликовали в официальной группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
Первый вызов поступил в 13:54. Спасатели выехали в Кировский район на улицу Палласа, где 84-летний пенсионер перестал выходить на связь и не открывал дверь. Экипаж вскрыл квартиру и обнаружил тело мужчины. Оно было передано родственникам.
Позже спасатели направились в Ленинский район на улицу Невельского, где не удавалось связаться с 64-летним мужчиной. Квартиру открыли и нашли его без признаков жизни. Тело погибшего передано правоохранительным органам.