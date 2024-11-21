Добрались до людей: тигр напал на человека в лесу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае, в районе поселка Солонцовый, тигр напал на мужчину. Этот случай стал первым известным за осень, когда от лап хищника пострадал человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
НАПАДЕНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА
Поселок находится в 220 километрах от краевой столицы. Оперативная группа направляется на место. По предварительной информации, ночью 20 ноября в лесу на мужчину напал тигр и утащил. О подробностях происшествия пока не сообщается.
ОФИЦИАЛЬНО
«Поступило сообщение, сейчас проводится проверка. На место выехали сотрудники полиции, чтобы установить обстоятельства. С учетом отдаленности населенного пункта, группа сейчас в пути», — прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
ТИГРЫ ДЕРЖАТ В СТРАХЕ
Тигры в последнее время активизировались. В ноябре они были замечены в поселке Корфовский, Князе-Волконское, Чернолесье. Там полосатые хищники задавили несколько собак. Нападений на человека до этого случая зафиксировано не было. Напомним, весной этого года в результате нападения тигра пострадала женщина. Инцидент произошел в поселке Сукпай. Женщина искала своего пса, по следам которого, вероятно, и шел тигр. Тигр нанес серьезную травму, и сельчанка скончалась от потери крови.
«КП» — Хабаровск" продолжает следить за развитием событий.