Добрались до людей: тигр напал на человека в лесу в Хабаровском крае

Тигры в последнее время активизировались. В ноябре они были замечены в поселке Корфовский, Князе-Волконское, Чернолесье. Там полосатые хищники задавили несколько собак. Нападений на человека до этого случая зафиксировано не было. Напомним, весной этого года в результате нападения тигра пострадала женщина. Инцидент произошел в поселке Сукпай. Женщина искала своего пса, по следам которого, вероятно, и шел тигр. Тигр нанес серьезную травму, и сельчанка скончалась от потери крови.