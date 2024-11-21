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Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет на трассе в Новосибирской области

Пострадавших доставили в больницу.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

На дороге в Новосибирской области опрокинулся автобус с пассажирами. ДТП произошло утром в четверг, 21 ноября 2024. Прокуратура устанавливает все обстоятельства. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Около 09:10 по трассе «Каргат-Кочки» двигался автобус № 302 по маршруту «Каргат-Петровск».

«В пути следования на 49 км трассы водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинулся», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Пассажиров осмотрели медики, пострадавших доставили в Каргатскую районную больницу.