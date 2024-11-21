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В Нижнем Тагиле возник пожар в девятиэтажном жилом доме

В Нижнем Тагиле, в районе Уральского проспекта, произошел пожар в квартире десятиэтажного муниципального жилого дома.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в квартире девятиэтажке горели личные вещи. Площадь пожара составила два квадратных метра.

Самостоятельно из дома эвакуировались десять человек. На пожаре пострадал мужчина.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание за 10 минут. На сигнал о пожаре выезжали восемь пожарных и три единицы спецтехники.

Жилье не было оснащено пожарным извещателем, отмечает свердловский главк МЧС, призывая жителей пользоваться такими устройствами.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге утром 16 ноября произошел пожар в строящемся 25-этажном доме на Щербакова. Горели гидроизоляция и дренаж на цокольном этаже. Пожар занял площадь 20 кв. метров.

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