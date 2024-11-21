В Нижнем Тагиле возник пожар в девятиэтажном жилом доме

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в квартире девятиэтажке горели личные вещи. Площадь пожара составила два квадратных метра.
Самостоятельно из дома эвакуировались десять человек. На пожаре пострадал мужчина.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание за 10 минут. На сигнал о пожаре выезжали восемь пожарных и три единицы спецтехники.
Жилье не было оснащено пожарным извещателем, отмечает свердловский главк МЧС, призывая жителей пользоваться такими устройствами.
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге утром 16 ноября произошел пожар в строящемся 25-этажном доме на Щербакова. Горели гидроизоляция и дренаж на цокольном этаже. Пожар занял площадь 20 кв. метров.