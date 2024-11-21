Воронежской наркозакладчице грозит до 20 лет тюрьмы

По версии следствия, 51-летняя жительница Борисоглебска через интернет купила в Москве свыше одного килограмма мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба Воронежской прокуратуры. Затем фигурантка расфасовала наркотическое средство на более мелкие партии и оборудовала тайники на территории города.
Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры направлено в Борисоглебский городской суд. В соответствии с ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ злоумышленнице грозит до 20 лет тюрьмы.