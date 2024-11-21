Воронежской наркозакладчице грозит до 20 лет тюрьмы

По версии следствия, 51-летняя жительница Борисоглебска через интернет купила в Москве свыше одного килограмма мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба Воронежской прокуратуры. Затем фигурантка расфасовала наркотическое средство на более мелкие партии и оборудовала тайники на территории города.