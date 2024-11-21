Летел, снося столбы: корреспондент «КП» проследил путь упавшего с Орлиной сопки автобуса

Во Владивостоке полиция и прокуратура продолжают работать на месте трагедии, которая произошла на сопке Орлиное Гнездо. Корреспондент «Комсомольской правды — Дальний Восток» проследил маршрут, по которому двигался транспорт.
Как удалось выяснить редакции, автобус находился возле строящегося жилого комплекса, но пока неизвестно, принадлежал ли он организации, которая занимается строительством. Корреспондент «КП» связался с представителем ЖК «Воздух», однако в организации пока не предоставили комментарии о случившемся.
По неизвестным причинам автобус, который, скорее всего, был неуправляемым, поехал вниз по склону. По пути автомобиль снес столб, вырвав его с корнем, на проводах остались следы от колес.
Отметим, что как произошло ДТП, до сих пор неизвестно. Не исключено, что водителю могло стать плохо прямо за рулем.
Напомним, что из-за падения автобуса погиб один человек, пассажир. Предположительно, это один из строителей, однако эту информацию редакции пока также не подтвердили.
Кадры падения микроавтобуса можно посмотреть в нашем отдельном материале.