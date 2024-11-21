Летел, снося столбы: корреспондент «КП» проследил путь упавшего с Орлиной сопки автобуса

Как удалось выяснить редакции, автобус находился возле строящегося жилого комплекса, но пока неизвестно, принадлежал ли он организации, которая занимается строительством. Корреспондент «КП» связался с представителем ЖК «Воздух», однако в организации пока не предоставили комментарии о случившемся.