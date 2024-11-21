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«Хотела подраться с кем-нибудь, а она под руку попалась»: школьницы из Иркутска могли избить подругу ради лайков

Полицейские Иркутска проводят проверку из-за избиения 15-летней школьницы.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Полицейские Иркутска продолжают разбираться в причинах и обстоятельствах драки школьниц в микрорайоне Синюшина гора. Видео со зверством подростков утекло в сети 20 ноября. На кадрах видно, как одна из обидчиц догоняет жертву и сбивает с ног. Затем садится сверху и начинает бить кулаками в лицо. Остановил хулиганку проходивший мимо мужчина. Но на этом съемки не заканчиваются. Следом на ту же школьницу набрасывается другая сверстница. Она также несколько раз ударила ее кулаком по голове, угрожая:

«Ты себе могилу копать будешь!».

Пострадавшей оказалась 15-летняя Ксения*. После избиения ей пришлось обратиться в больницу. Корреспонденту КП-Иркутск удалось связаться с мамой школьницы:

— Заявление в полицию было написано в тот же день. Также я планирую обратиться в органы из-за распространения в Интернете видео с моей дочерью. Никто из обидчиц или их родителей на связь со мной так и не выходил.

Известно, что участницам драки от 13 до 16 лет. Как рассказывает сама Ксюша, с нападавшими она была знакома и даже когда-то дружила.

— В тот день меня в соцсетях позвала погулять незнакомая девочка. Это было сделано компанией, чтобы выждать меня и подраться. Одна из девочек вспомнила ситуацию, которая произошла больше месяца назад. Как мне потом передали общие друзья, та объяснила, что, на самом деле: «хотела подраться с кем-нибудь, а она под руку попалась». Вторая девочка напала, потому что мальчики кричали: «догоняй ее».

Ходит слух, что видео с избиением Ксении также было опубликовано в канале одного мессенджера, в котором около трех сотен подписчиков. Сам канал, мол, создали подростки для того, чтобы публиковать кадры избиений сверстников и обычных прохожих. Однако после шумихи канал якобы закрыли, а затем и вовсе удалили. Действительно ли такой канал существовал, а также, кто и для какой цели его вел, пока неизвестно. Информацию проверят.

Что в реальности, стало поводом для жестокости со стороны девушек, выяснят правоохранительные органы. Полиция ведет проверку. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре Иркутской области.

— Контролируем установление всех обстоятельств инцидента между подростками в установленном в ходе мониторинга сообщением. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

*имя изменено.