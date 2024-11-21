«Хотела подраться с кем-нибудь, а она под руку попалась»: школьницы из Иркутска могли избить подругу ради лайков

Ходит слух, что видео с избиением Ксении также было опубликовано в канале одного мессенджера, в котором около трех сотен подписчиков. Сам канал, мол, создали подростки для того, чтобы публиковать кадры избиений сверстников и обычных прохожих. Однако после шумихи канал якобы закрыли, а затем и вовсе удалили. Действительно ли такой канал существовал, а также, кто и для какой цели его вел, пока неизвестно. Информацию проверят.