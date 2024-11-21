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В Алматы осуждены таможенные чиновники

Осужден руководитель городской Центральной таможенной лаборатории, передает DKnews.kz.

18 ноября 2024 года Алмалинским районным судом г. Алматы осуждены руководитель городской Центральной таможенной лаборатории Сатыбалдиев А. и главный специалист Алибеков Б.

Они признаны виновными в неоднократном получении взяток от представителей субъектов предпринимательства за ускоренную выдачу заключений таможенных экспертов.

Сатыбалдиеву и Алибекову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях.

Этим же приговором таможенные брокеры Николасс В., Казанцева С. и Гаруни С. за дачу взятки указанным должностным лицам осуждены к штрафу.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.