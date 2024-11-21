В Алматы осуждены таможенные чиновники

18 ноября 2024 года Алмалинским районным судом г. Алматы осуждены руководитель городской Центральной таможенной лаборатории Сатыбалдиев А. и главный специалист Алибеков Б.
Они признаны виновными в неоднократном получении взяток от представителей субъектов предпринимательства за ускоренную выдачу заключений таможенных экспертов.
Сатыбалдиеву и Алибекову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях.
Этим же приговором таможенные брокеры Николасс В., Казанцева С. и Гаруни С. за дачу взятки указанным должностным лицам осуждены к штрафу.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.