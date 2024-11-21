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На Кубани водитель иномарки врезался в дерево и погиб

На Кубани водитель легковушки врезался в дерево и погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крымского района.

Авария произошла 21 ноября около 1.30 на автодороге «с. Экономическое — п. Нижнебаканский».

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос» не справился с управлением, в результате чего съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель погиб до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре из-за столкновения двух машин погибла женщина. Авария произошла 19 ноября примерно в 5:20 на автомобильной дороге Краснодар — Кропоткин возле границы со Ставропольским краем.