Омская пенсионерка лишилась квартиры после разговора с мошенниками

67-летней пенсионерке из Ленинского округа мошенники начали звонить в начале сентября. Они представлялись сотрудниками почты, Центрального банка и правоохранительных органов.
Поддавшись на уговоры мошенников, пенсионерка взяла кредит в банке, купила смартфон и установила специальное приложение. Затем она перевела деньги на счета, которые ей продиктовали. После этого женщина продала квартиру и также перевела полученные средства мошенникам.
«Назвала меня по имени и отчеству и представилась работником почты. Спросила, как мне лучше получать пенсию — на почте или лично. Я сказала на дому. Сказали — продиктуйте цифры с смс. Я продиктовала», — рассказала потерпевшая.
Пенсионерка поняла, что ее обманули, после того, как рассказала обо всем дочери. Общий ущерб составил 4 300 000 рублей.
Сейчас полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Еще раз обращаемся к омичам — не доверяйте звонкам с незнакомых номеров.