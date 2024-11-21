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Омская пенсионерка лишилась квартиры после разговора с мошенниками

Омская пенсионерка потеряла квартиру и оформила кредит на общую сумму 4,3 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

67-летней пенсионерке из Ленинского округа мошенники начали звонить в начале сентября. Они представлялись сотрудниками почты, Центрального банка и правоохранительных органов.

Поддавшись на уговоры мошенников, пенсионерка взяла кредит в банке, купила смартфон и установила специальное приложение. Затем она перевела деньги на счета, которые ей продиктовали. После этого женщина продала квартиру и также перевела полученные средства мошенникам.

«Назвала меня по имени и отчеству и представилась работником почты. Спросила, как мне лучше получать пенсию — на почте или лично. Я сказала на дому. Сказали — продиктуйте цифры с смс. Я продиктовала», — рассказала потерпевшая.

Пенсионерка поняла, что ее обманули, после того, как рассказала обо всем дочери. Общий ущерб составил 4 300 000 рублей.

Сейчас полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Еще раз обращаемся к омичам — не доверяйте звонкам с незнакомых номеров.