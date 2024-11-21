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Под Оренбургом обнаружили восемь авиабомб

ОРЕНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Полицейские взяли под охрану место обнаружения авиационных бомб в районе поселка Чкалов под Оренбургом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

Источник: РИА "Новости"

«В отдел полиции № 6 МУ МВД России “Оренбургское” поступило сообщение об обнаружении восьми предметов, похожих на снаряды, в 20 км от поселка Чкалов Оренбургского района. Взрывотехником ОМОН Росгвардии по Оренбургской области установлено, что данными предметами являются авиационные бомбы ОФАБ-50 и ОФАБ-100 со следами коррозии и нечитаемой маркировкой», — сказано в сообщении.

Снаряды, по данным полиции, обнаружили при проведении земляных работ. На месте было выставлено оцепление. Полицейские собирают материал для проведения проверки.