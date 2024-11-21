Бизнесмена осудили за хищение 2,1 млн рублей в Волгоградской области

Установлено, что организация, заключившая договор о строительном контроле за выполнением мероприятия «Расчистка участка Волгоградского водохранилища в районе р. п. Ерзовка Городищенского района Волгоградской области», фактически не исполняла свои обязательства. При этом работы были организованы в рамках нацпроекта «Экология».
Руководитель компании подписывал и представлял акты оказанных услуг, в которых была недостоверная информация о выполненных работах. На основании поданных документов бюджетное учреждение выплатило коммерсанту свыше 2,1 млн рублей. Полученные денежные средства он использовал по своему усмотрению, сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Материалы проверки прокуратуры были направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Суд приговорил фигуранта к лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.