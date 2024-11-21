Последствия пожара в воронежском университете показали на фото

В среду, 20 ноября, пожар произошел в аудитории на третьем этаже здания Воронежского государственного лесотехнического университета имени Морозова (Тимирязева, 8). В региональном ГУ МЧС сообщили, что сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 11:06. Уже к 11:28 пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. В сообщении МЧС говорится, что пламя повредило помещение по всей площади в 30 кв. м. В соцсетях появилось фото с последствиями ЧП, показывающее, какой ущерб был нанесен аудитории.
По данным МЧС, на месте происшествия работали сразу двенадцать пожарных расчетов. Всего к тушению привлекли 48 человек и 12 единиц спецтехники. Ранее в ведомстве поясняли, что в случае пожарной тревоги на подобных объектах к ним всегда направляется большое число машин. Это не говорит напрямую о масштабах возгорания.
Официально причина пожара вчера озвучена не была. В соцсетях студенты и сотрудники вуза говорят, что виновато замыкание проводки, о чем якобы «весь университет уже знает».
Ранее стало известно, что в Воронежской области 49-летний мужчина пошел под суд после гибели его 5-летнего сына в пожаре. Мужчина поставил чайник на газовую плиту, вышел во двор дома и долгое время занимался там хозяйственными делами. В это время загорелась занавеска. Мальчик не смог выбраться и отравился угарным газом.