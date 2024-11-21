Последствия пожара в воронежском университете показали на фото

В среду, 20 ноября, пожар произошел в аудитории на третьем этаже здания Воронежского государственного лесотехнического университета имени Морозова (Тимирязева, 8). В региональном ГУ МЧС сообщили, что сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 11:06. Уже к 11:28 пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. В сообщении МЧС говорится, что пламя повредило помещение по всей площади в 30 кв. м. В соцсетях появилось фото с последствиями ЧП, показывающее, какой ущерб был нанесен аудитории.