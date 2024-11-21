В Краснодаре неизвестный поджег припаркованный «Porsche»

Очевидцы, опубликовавшие кадры происшествия в социальных сетях, рассказали, что пожарным было сложно добраться до горящей машины из-за плотной парковки во дворе. Тем не менее, возгорание удалось ликвидировать.



Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, включая возможность возбуждения уголовного дела по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.



Жителям дома рекомендовано соблюдать осторожность, а свидетелей происшествия просят сообщить любую информацию, которая может помочь расследованию.