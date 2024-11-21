Легковушка едва не затонула в реке Сиглинка под Петербургом

Вечером 20 ноября спасатели получили сигнал о происшествии в деревне Болотово в Волховском районе. Выяснилось, что в реке Сиглинка едва не затонула белая легковушка. На место отправился отряд Новой Ладоги. Когда специалисты приехали, то увидели, что автомобиль перевернулся и оказался колесами вверх. О подробностях сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.
— Спасатели эвакуировали машину на берег. Людей ни внутри салона, ни в воде не было, — говорится в сообщении.
К тому времени туда приехали полицейские. Им передали автомобиль. При каких обстоятельствах он попал в реку в Ленобласти, уточняется.
Ранее SPB.KP.RU рассказывал, что в тот же день из-за снижения уровня воды в Неве крейсер "Аврора’сел на мель. И это неудивительно, ведь к вечеру среды гидропост у Горного института показал минус 56 сантиметров от ординара, но самую высокую отметку зарегистрировали у Кронштадтского футштока — минус 61 сантиметр.