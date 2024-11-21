Легковушка едва не затонула в реке Сиглинка под Петербургом

Ранее SPB.KP.RU рассказывал, что в тот же день из-за снижения уровня воды в Неве крейсер "Аврора’сел на мель. И это неудивительно, ведь к вечеру среды гидропост у Горного института показал минус 56 сантиметров от ординара, но самую высокую отметку зарегистрировали у Кронштадтского футштока — минус 61 сантиметр.