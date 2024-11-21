Прокуратура проводит проверку после драки пятиклассников в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку из-за нанесения телесных повреждений подростку возле городской школы № 31. По данным ведомства, инцидент случился еще днем 3 октября 2024 года, когда ученик пятого класса набросился с кулаками на своего одноклассника.