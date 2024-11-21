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Прокуратура проводит проверку после драки пятиклассников в Екатеринбурге

У одного из подростков медики обнаружили перелом на границе нижней и медиальной стенки левой орбиты.

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку из-за нанесения телесных повреждений подростку возле городской школы № 31. По данным ведомства, инцидент случился еще днем 3 октября 2024 года, когда ученик пятого класса набросился с кулаками на своего одноклассника.

«При обращении за медицинской помощью у пострадавшего подростка обнаружены перелом на границе нижней и медиальной стенки левой орбиты», — рассказали в региональной прокуратуре.

Специалистам предстоит дать оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки, она находится на контроле прокуратуры.

Прокуратура