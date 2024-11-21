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В Екатеринбурге силовики нагрянули в метро

К метро Екатеринбурга съехались силовики.

Источник: Комсомольская правда

К метро Екатеринбурге ночью 21 ноября съехались сотрудники экстренных служб. Там провели антитеррористические учения ФСБ совместно с полицией и МЧС. Об этом сообщили в Управлении ФСБ.

— В учебных мероприятиях приняли участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и транспортного предприятия, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, — рассказали в ФСБ.

У торгового центра «Дирижабль» рядом со станцией метро «Ботаническая» был организован штаб. Медики вместе со спасателями продемонстрировали спасение «пострадавшему». Его погрузили с рельсов на носилки и подняли. На данный момент метрополитен вернулся к штатному режиму.

Напомним, что ранее уже предупреждали о проведении мероприятий. В Екатеринбурге в метро 21 ноября 2024 года с полуночи до 16:00 должны были проходить антитеррористические учения. Во ходе которых силовики отработали четкий порядок действий по пресечению теракта, а также ликвидаций и минимизаций его последствий в Екатеринбургском метрополитене.

ФСБ