В Екатеринбурге силовики нагрянули в метро

Напомним, что ранее уже предупреждали о проведении мероприятий. В Екатеринбурге в метро 21 ноября 2024 года с полуночи до 16:00 должны были проходить антитеррористические учения. Во ходе которых силовики отработали четкий порядок действий по пресечению теракта, а также ликвидаций и минимизаций его последствий в Екатеринбургском метрополитене.