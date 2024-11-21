В Екатеринбурге силовики нагрянули в метро

— В учебных мероприятиях приняли участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и транспортного предприятия, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, — рассказали в ФСБ.
У торгового центра «Дирижабль» рядом со станцией метро «Ботаническая» был организован штаб. Медики вместе со спасателями продемонстрировали спасение «пострадавшему». Его погрузили с рельсов на носилки и подняли. На данный момент метрополитен вернулся к штатному режиму.
Напомним, что ранее уже предупреждали о проведении мероприятий. В Екатеринбурге в метро 21 ноября 2024 года с полуночи до 16:00 должны были проходить антитеррористические учения. Во ходе которых силовики отработали четкий порядок действий по пресечению теракта, а также ликвидаций и минимизаций его последствий в Екатеринбургском метрополитене.