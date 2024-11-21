Житель Первоуральска перевел мошенникам около 3 млн рублей, пытаясь стать инвестором

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, еще в начале сентября на одном из сайтов 53-летний мужчина увидел рекламу о дополнительном заработке путем инвестиций. Он перешел по ссылке из объявления и оказался на сайте, где указал имя и номер телефона. Через некоторое время ему позвонила неизвестная, которая представилась «менеджером компании и консультантом по инвестициям». Женщина прислала ссылку для авторизации, по которой уралец перешел и вновь ввел свои данные.