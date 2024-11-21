CBS: ФБР задержало планировавшего взорвать Нью-Йоркскую биржу

По его информации, спецслужбы начали расследование после того, как в феврале получили информацию о наличии у мужчины, которого зовут Харун Абдель Малик Янир, инструкций по изготовлению взрывных устройств. В результате расследования удалось выяснить, что он собирал информацию о здании, закупал детали для взрывного устройства и планировал взорвать биржу для «перезагрузки правительства Соединенных Штатов».
На прошлой неделе, по информации ФБР, задержанный сделал аудиозапись, в которой пояснил причины планировавшегося нападения и заявил, что «чувствует себя [экс-главарем террористической организации “Аль-Каида” (запрещена в РФ) Усамой] бен Ладеном». Ранее он намеревался присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), но решил этого не делать, поскольку, по его мнению, ИГ «в конечном итоге не добьется успеха в достижении поставленных целей».