Бизнесмен из Челябинской области убит на трассе в Кузбассе

Как рассказали в СУ СК по Кузбассу, в убийстве заподозрили двоих жителей города Лиски Воронежской области. (Именно в этом городе находится завод, которым ранее руководил Пермяков). Обоих подозреваемых задержали в съемной квартире в Кемерово.