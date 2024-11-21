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Бизнесмен из Челябинской области убит на трассе в Кузбассе

Силовики задержали двоих подозреваемых в убийстве бизнесмена из Челябинской области.

Источник: Комсомольская правда

В Кемеровской области убили Максима Пермякова — уроженца Еманжелинска, бывшего исполнительного директор завода «Лискимонтажконструкция».

Тело 43-летнего бизнесмена со следами насильственной смерти обнаружили на трассе Кемерово-Новосибирск. Рядом на обочине стояла машина предпринимателя.

Как рассказали в СУ СК по Кузбассу, в убийстве заподозрили двоих жителей города Лиски Воронежской области. (Именно в этом городе находится завод, которым ранее руководил Пермяков). Обоих подозреваемых задержали в съемной квартире в Кемерово.

— В ходе проведенных на территории Воронежской и Кемеровской областей обысков в жилищах и автомобилях фигурантов обнаружены предметы со следами преступлений, — уточнили в Следственном комитете.

Похоронить Максима Пермякова планируют в Еманжелинске.

— У Максима Владимировича в Челябинске осталась семья — супруга и трое детей, — рассказали в «Лискимонтажконструкции». — Предприятием оказана посильная материальная помощь семье покойного.