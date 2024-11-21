В метро Екатеринбурга началось антитеррористическое учение

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.
В учении принимают участие правоохранители, работники экстренных служб и метрополитена, представители органов власти.
Антитеррористическое учение не повлияет на расписание движения поездов и работу станций.
«Убедительная просьба к жителям столицы Среднего Урала с пониманием и ответственностью отнестись к проводимым антитеррористическим мероприятиям, — сообщили в ФСБ. — При необходимости выполнять установки, полученные от представителей силовых структур в районе проведения учения, оказывать им всестороннее содействие».
Антитеррористическое учение продлится до 16:00 21 ноября.
В сентябре «МК-Урал» писал, что в Нижнем Тагиле оперативный штаб Свердловской области провел тактико-специальные учения, которые направлены на отработку действий по пресечению террористических актов, ликвидации и минимизации их последствий.
Учения прошли 18 и 19 сентября.