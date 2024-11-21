В метро Екатеринбурга началось антитеррористическое учение

«Убедительная просьба к жителям столицы Среднего Урала с пониманием и ответственностью отнестись к проводимым антитеррористическим мероприятиям, — сообщили в ФСБ. — При необходимости выполнять установки, полученные от представителей силовых структур в районе проведения учения, оказывать им всестороннее содействие».