Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В метро Екатеринбурга началось антитеррористическое учение

Ночью 21 ноября в Екатеринбурге началось антитеррористическое учение, которое направлено на отработку действий по пресечению террористического акта, ликвидации и минимизации его последствий на объектах метрополитена.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

В учении принимают участие правоохранители, работники экстренных служб и метрополитена, представители органов власти.

Антитеррористическое учение не повлияет на расписание движения поездов и работу станций.

«Убедительная просьба к жителям столицы Среднего Урала с пониманием и ответственностью отнестись к проводимым антитеррористическим мероприятиям, — сообщили в ФСБ. — При необходимости выполнять установки, полученные от представителей силовых структур в районе проведения учения, оказывать им всестороннее содействие».

Антитеррористическое учение продлится до 16:00 21 ноября.

В сентябре «МК-Урал» писал, что в Нижнем Тагиле оперативный штаб Свердловской области провел тактико-специальные учения, которые направлены на отработку действий по пресечению террористических актов, ликвидации и минимизации их последствий.

Учения прошли 18 и 19 сентября.

учения