В Челябинской области за сутки в авариях пострадали 10 человек и 1 погиб

Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции по Челябинской области.
Известно, что из десяти произошедших в последние сутки ДТП — семь связаны с наездами на пешеходов. По данным ведомства, все семеро человек получили серьезные травмы. При этом в половине этих случаев аварии происходили в тёмное время суток, а на одежде пострадавших не было световозвращающих элементов.
«Осенью темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте значительно ухудшается видимость. Поэтому необходимо оборудовать верхнюю одежду световозвращающими элементами, это позволит водителю увидеть пешехода и предпринять меры к остановке транспортного средства», — подчеркнули в областной Госавтоинспекции.
Кроме того, водителям напомнили, что пешеходные переходы являются зоной повышенной опасности, поэтому при приближении к ним важно заранее снизить скорость и быть внимательней.