В Челябинской области за сутки в авариях пострадали 10 человек и 1 погиб

Известно, что из десяти произошедших в последние сутки ДТП — семь связаны с наездами на пешеходов. По данным ведомства, все семеро человек получили серьезные травмы. При этом в половине этих случаев аварии происходили в тёмное время суток, а на одежде пострадавших не было световозвращающих элементов.