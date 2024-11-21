Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области за сутки в авариях пострадали 10 человек и 1 погиб

На дорогах региона зафиксировали сразу десять дорожно-транспортных происшествий, где люди получили травмы.

Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции по Челябинской области.

Известно, что из десяти произошедших в последние сутки ДТП — семь связаны с наездами на пешеходов. По данным ведомства, все семеро человек получили серьезные травмы. При этом в половине этих случаев аварии происходили в тёмное время суток, а на одежде пострадавших не было световозвращающих элементов.

«Осенью темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте значительно ухудшается видимость. Поэтому необходимо оборудовать верхнюю одежду световозвращающими элементами, это позволит водителю увидеть пешехода и предпринять меры к остановке транспортного средства», — подчеркнули в областной Госавтоинспекции.

Кроме того, водителям напомнили, что пешеходные переходы являются зоной повышенной опасности, поэтому при приближении к ним важно заранее снизить скорость и быть внимательней.